Sous les feuilles, une mystérieuse Supra

La plateforme vidéo Youtube regorge de clips montrant des sportives japonaises iconiques abandonnées sur des parkings, devant des magasins et même dans la nature au pays du soleil levant. Voici par exemple une Toyota Supra de troisième génération immobilisée depuis presque trois décennies suite à un crash en 1992 lors d'une balade en drift. Le véhicule coincé en contrebas de la route n'était à l'époque pas récupérable.

Les images publiées sur le réseau social Instagram font rapidement comprendre qu'il n'y a maintenant plus rien à sauver du coupé asiatique. Il faut dire qu'après une si longue période à la merci de l'humidité, la nature a eu raison de la carrosserie de la deux portes.

Une Toyota Supra presque complète

Jeter un œil aux photos dévoile que de nombreuses pièces sont encore restées sur cette voiture. Seul le carreau arrière semble brisé tandis que les deux vitres latérales sont manquantes. Impossible également de trouver le volant une fois dans l'habitacle contrairement à un arceau de sécurité qui indique que cette Supra n'est plus d'origine. En revanche et sans surprise, la rouille est bien présente sur la malle, les ouvrants latéraux, la baie de pare-brise, la baie moteur et les ailes de l'arrière.

La Supra MK3, dans l'ombre de la MK4

Malgré ses qualités reconnues dans le monde des fans de sportives japonaises, la Toyota Supra MK3 est plutôt restée dans l'ombre de la légendaire MK4. L'auto dispose pourtant en déclinaison Turbo d'un bloc six en ligne turbocompressé de 235 chevaux pour 344 Nm de couple. Une mécanique qui lui permet d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 6,3 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h.