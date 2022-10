Sportequipe S7, le SUV hybride rechargeable qui roule aussi au GPL

De nombreux modèles inédits, issus de marques en devenir (ou non), feront aussi le déplacement au Mondial de l’Automobile qui se tiendra du 17 au 23 octobre.

Parmi ceux-ci figure la Sportequipe S7 Hybrid Plug-in, un SUV d’origine italienne (DR Automobiles) qui présente une particularité de taille. Celui-ci disposerait en effet d’une autonomie de 1 500 km grâce à un système d’alimentation trimodal combinant électricité, essence ET gaz de pétrole liquéfié (GPL). De belles promesses, mais attendons un peu avant de nous emballer.

Ce véhicule aux lignes plaisantes (pour un SUV, s’entend) et à l’équipement qui semble soigné, à en juger par les premières photos circulant sur le web, sera visible sur le stand de Crédit Agricole Consumer Finance.

Cette banque deviendra prochainement l’actionnaire à 100% de FCA Bank et de la société Leasys Rent, et vise une place de leader dans le secteur de la mobilité bas carbone, en s’implantant dans tous les domaines possibles : LOA, LLD, location courte durée, abonnement, autopartage, etc.

Le but est notamment de devenir le champion européen de la location longue durée automobile avec une flotte de plus d’un million de véhicules d’ici fin 2026.

Outre la Sportequipe évoquée plus haut, on découvrira aussi sur ce stand de 500 m² la Tesla Model Y (bonne nouvelle, sachant que la marque américaine boudera le salon).

Et les curieux pourront aussi approcher la VinFast VF8, le crossover électrique vietnamien (je ne pensais pas utiliser un jour ces trois mots accolés) que Caradisiac a déjà eu l'occasion de prendre en mains.