Spoticar lance son "Hybrides Black Week"

Concept marketing importé des États-Unis, où il est censé être le jour des plus grosses promotions de l’année, le Black Friday (vendredi noir dans notre langue) a inspiré le service marketing de Spoticar, qui le décline sur certains modèles hybrides rechargeables disponibles au sein de son réseau. Quatre véhicules sont mis en avant au travers d’offres de location longue durée.

Tout d’abord, un C5 Aircross Hybrid 225 ch Shine Pack de février 2021 affichant 8 072 km et vendu 35 900 €. Pour un contrat de 36 mois/30 000 km, le coût mensuel est de 239 € après versement d’un premier loyer majoré de 6 180 €, bonus écologique de 1 000 € déduit. Mais ce premier loyer tient également compte de la prime à la conversion. Si vous n’en bénéficiez pas, il faudra alors verser 8 680 €. Au terme du contrat, ce C5 Aircross aura donc coûté 17 045 € (ou 14 545 € en tenant compte de la prime à la conversion), soit 47 % de son prix de vente.

Ensuite, on trouve un Peugeot 3008 HYbrid4 300 ch GT de novembre 2020 ayant parcouru 8 000 km et affiché à 40 700 €. Ici, les loyers, pour 37 mois/30 000 km, sont de 249 € avec un premier loyer de 5 340 €, bonus écologique et prime à la conversion déduits, ou de 7 840 € sans prime à la conversion. Soit un coût total de 16 804 € (41 % du prix de vente) ou de 14 304 € (35 % du prix de vente) avec la prime à la conversion. Seul hic, il s’agit d’une version non-restylée.

Enfin, Spoticar propose une Peugeot 508 HYbrid 225 ch GT de décembre 2020 avec seulement 1 000 km au compteur vendue 48 000 €. Les versements mensuels sont de 259 € après un premier loyer majoré de 6 285 € ou de 8 785 € si vous ne profitez pas de la prime à conversion. L’offre court également su 37 mois/30 000 km et revient, au final, à 15 609 € (33 % du tarif affiché) ou 18 109 € (38 % du tarif affiché) sans prime à la conversion.

À noter que Spoticar propose également une offre de LOA à 239 €/mois sur l’Opel Grandland X hybride rechargeable mais, qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, aucun véhicule ne répondant aux critères énoncés n’est disponible dans le réseau.

L’avis de Caradisiac : quitte à se laisser séduire par les offres de Spoticar, autant viser haut. En effet, l’offre faite sur le Citroën C5 Aircross est correcte, sans plus. En revanche, celle proposée sur le Peugeot 3008 est compétitive. Quant à celle qui concerne la Peugeot 508, elle est carrément canon. Dommage que, dans tous les cas, les montants des premiers loyers soient très élevés, surtout si vous n’avez pas de vieux véhicules à mettre au rebut.