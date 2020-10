SSC Tuatara : 530 km/h sur ses pneus (français) d'origine

Nous avons franchi un cap avec la SSC Tuatara, et même si certains pensent que l'auto n'a pas la noblesse d'une Bugatti avec son "basique" V8 "flat crank" à double turbo et alimentation en E85, il faut bien dire que les 500 km/h ont été franchis avec une facilité presque déconcertante. On est loin de la chirurgie de la préparation des sorties d'une Chiron, et c'est peu dire ! Le petit constructeur américain révèle en effet avoir effectué ce record sur les pneus d'origine de l'auto, qui sont des gommes que vous, et nous, pouvons trouver dans le commerce.

Cocorico, les premiers pneus à franchir les 500 km/h sont français puisque la SSC Tuatara est chaussée en sortie "d'usine" de Pilot Sport Cup 2. Le patron de SSC a précisé que les pneus avaient été testés auparavant pour être sûr qu'ils puissent endurer de telles vitesses, d'autant plus que le pilote britannique Oliver Webb a raconté à la fin que la Tuatara avait encore de la réserve à 530 km/h...

Contrairement à Bugatti qui facture ses quatre pneus près de 40 000 € (ce sont des gommes spécifiques développées par Michelin), ici, point d'accord personnalisé avec la firme de Clermont-Ferrand. Quatre pneus à environ un millier d'euros, une pression adaptée et un gonflage à l'azote ont suffi.