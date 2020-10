SSC Tuatara, première voiture à passer les 500 km/h

V8 5.9, deux turbos, carburation à l'éthanol, vilebrequin plat et 1775 ch, c'est ce qu'il a fallu au constructeur américain SSC pour faire ce que Bugatti et Koenigsegg n'ont pas réussi à faire : franchir les 500 km/h. Un petit évènement dans l'automobile puisque cette barre a quelques fois été approchée, mais jamais franchie. Bugatti avait bien réalisé un 490 km/h avec la Chiron, mais sans aller plus "haut", et une seule fois. Depuis, silence radio chez les constructeurs de prestige.

Jusqu'au 10 octobre, date de réalisation de l'exploit du côté de Las Vegas. Le comique de l'histoire veut que ce soit un Britannique qui s'illustre puisque c'est le pilote Oliver Webb qui eut la lourde responsabilité de faire plusieurs fois les passages, dans un sens puis dans l'autre. Le premier essai s'est soldé par un respectable 480 km/h avant que le second ne fasse exploser le compteur à 532 km/h. Moyenne retenue sur la journée : 508 km/h, SSC entre dans la "légende".

Il aura en tout cas fallu du temps à SSC pour parvenir à cet objectif puisque les premiers prototypes de Tuatara datent de près de 10 ans. Mais la patience paye.