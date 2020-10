SSC Tuatara à 530 km/h : un record de vitesse bidon ?

Il y a une semaine, le petit constructeur américain SSC a créé l'événement en annonçant que sa Tuatara était la première voiture de série à passer les 500 km/h. Lors de son second essai, le pilote Oliver Webb a même réussi à atteindre 532 km/h. Mais ce record est aujourd'hui remis en question.

Le célèbre Youtubeur Shmee a publié une longue vidéo où il fait une analyse de ce record, à partir des données annoncées par SSC et de la vidéo publiée par la marque, où l'on peut notamment voir un système de télémétrie. Shmee est parti de la manière la plus évidente de calculer la vitesse, à partir du temps écoulé entre deux points fixes de la route utilisée pour le record (près de Las Vegas) et de la distance, Shmee s'étant aidé de Google Maps pour cela. Il a aussi effectué des calculs en se basant sur les marquages au sol et les normes américaines pour ces peintures. Grâce à ces méthodes, Shmee trouve une vitesse de pointe d'environ 450 km/h. C'est énorme, mais loin du record revendiqué.

Ce n'est pas tout. Pour son record, SSC a utilisé la même route que Koenigsegg, constructeur suédois d'hypercars, qui a battu des records de vitesse avec son Agera RS. Mais en comparant les vidéos des deux autos avec des points de repère, Shmee constate que la suédoise avance plus vite que l'américaine.

Enfin, un pur constat technique a été fait pour dire que la vitesse de 530 km/h n'était pas possible. En se basant sur des données fournies par la marque, comme la taille des pneus et les rapports de boîte, Shmee a calculé une vitesse maximale possible pour la voiture en 6e proche de la zone rouge (ce qu'on voit sur la vidéo) d'environ 470 km/h.

De son côté, SSC a fait savoir que le record n'est pas fake et qu'il a travaillé pour cela avec Dewetron, fabricant reconnu de système de mesure.