Starter - Audi Q2 : pourquoi tant de haine ?

Combien de fois avons-nous entendu dire que le Q2 était l'Audi la plus moche et la plus fade de tout le catalogue de la marque ? Il est vrai que son design quelque peu en décalage avec le reste des modèles proposés par le constructeur peut surprendre, mais cela fait tout de même un peu plus de quatre ans que le SUV compact et citadin est vendu chez Audi. Il faut donc désormais s'y faire.

Alors pourquoi autant de haine ? Est-ce justifié ? L'Audi Q2 est-il boudé face à ses concurrents, à cause d'un physique prétendument disgracieux ? Les voix discordantes et impénétrables du public sur la Toile ne reflètent pas forcément la réalité. L'Audi Q2 se vend mieux que tous ses rivaux en Europe : Mercedes GLA, BMW X2 et Mini Countryman. Ne parlons pas du DS 3 Crossback, presque inexistant face à l'allemand au niveau européen. Seul le GLA semble bien résister, et son renouvellement tout récent pourrait changer la donne. Et puis, en plus, le SUV à l'étoile a même été élu "Plus belle voiture de l'année". C'est d'ailleurs vous qui l'avez élu.

Il n'empêche, jusqu'à maintenant, c'est bien le Q2 qui a le plus séduit sur le Vieux Continent. Si l'on devait trouver une raison à cela, en dehors d'hypothétiques avantages tarifaires face à la concurrence à iso finition, nous pourrions pourquoi pas penser à l'habitacle rassurant, moins "funky" qu'un Countryman ou DS 3 Crossback, bien pensé (emprunté à l'A3 8V), avec sa présentation épurée et sa bonne qualité d'assemblage. Ou encore pour l'espace à bord et les motorisations variées. Que sais-je.

Vous n'aimez pas le Q2 ? Il faudra pourtant faire avec. Les Européens ent on acheté près de 60 000 l'année dernière. Le SUV vient d'être restylé, et son essai est à lire dès demain dans nos colonnes.