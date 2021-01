Plus belle voiture de l'année 2021 : et la gagnante est…

Près de deux mois après le coup d'envoi de l'élection, organisée dans le cadre du Festival Automobile International, l'heure est enfin au verdict. Crise sanitaire oblige, c'est de manière digitale que le nom de la gagnante a été dévoilé.

Fin du suspens : la plus belle voiture de l'année 2021 est le Mercedes GLA. On rappelle que ce titre est décerné par le grand public, via un vote organisé sur internet. Les organisateurs se félicitent d'avoir enregistré plus de 100 000 votes au cours de l'élection. Une allemande succède donc à une allemande, puisqu'en 2020, la plus belle était la BMW Série 2 Gran Coupé.

L'élection a été lancée le 3 décembre 2020. À l’issue des trois premiers tours, les Honda E, Skoda Enyaq et Opel Mokka-e ont été successivement éliminés. Il restait en finale le Mercedes GLA et le SUV électrique Mazda MX-30. La victoire du GLA est assez nette, avec 60,73 % des votes. Cette victoire va faire un heureux : un des internautes qui a participé aux votes va se voir offrir une Mercedes.

La firme à l'étoile avait vu ses Classe A et CLA éliminées en cours de route lors des précédentes élections. Elle prend donc sa revanche avec la deuxième génération de son plus petit SUV qui, à l'occasion de sa refonte, a changé de silhouette pour se faire plus familial et entrer plus directement en concurrence avec le BMW X1 et l'Audi Q3.

Le Mercedes GLA rejoint ainsi l'exposition "Concept-car & Design Automobile" de la 36e édition du Festival International Automobile, organisée de manière virtuelle cette année avec un site internet.

Les prix remis par le jury

Prix décernés par un jury de professionnels, présidé par l'architecte Jean-Michel Wilmotte et Anne Asensio, vice-présidente design expérience chez Dassault Systèmes.