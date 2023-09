Stationnement : le Top 10 des villes les plus chères de France

Les temps sont durs pour les automobilistes avec en particulier la flambée du prix des carburants et des pièces détachées. Mais ce n'est pas tout car il doit aussi faire face à des restrictions de circulation de plus en plus sévères et une diminution du nombre de place pour garer sa voiture. Une politique qui s'accompagne également d'une inflation important du prix de l'heure de stationnement.

Ainsi, comme c'est le cas, depuis plusieurs années, la société Zenpark spécialiste de la location de parking nous révèle son Top 10 des villes où le stationnement est le plus onéreux. Pour réaliser son classement, la société Zenpark s'est basée sur deux critères : le tarif horaire de stationnement en voirie et les frais de post-stationnement (FPS) c’est-à-dire le prix des amendes.

Sans surprise et comme depuis de nombreuses années, la ville la plus chère est.... Paris. Un automobiliste paye en moyenne 5 € pour se garer une heure, (6 € pour les arrondissements 1 à 11 en zone 1 et 4 € du 12e au 20e en zone 2). À noter qu'à Paris, le stationnement maximal est de six heures. Les Frais Post Stationnement varient entre 50 € et 75 € selon les arrondissements. Il faut noter également que les deux roues doivent également payer. Seule éclaircie au tableau, il n'y a pas eu d'augmentation par rapport à l'an passé.

Pas de changement pour la deuxième place, il s'agit de Grenoble avec 2,50 €/h en moyenne pour stationner en voirie, 8 h 30 de stationnement maximum en zone verte, 3 h 30 en zones orange et violette, et un FPS de 35 €. Sur la troisième marche du podium, Rennes remplace Bordeaux en raison d'une forte augmentation du prix de l'heure. Il est passé de 1,55 € à 2,50 € par heure (2 € en zone verte, 3 € en zone rouge). Forte inflation aussi à Strasbourg (de 1,40 € à 2 €). Montpellier et Marseille suivent cette tendance mais plus légèrement avec + 10 c à Marseille, à 1,60 €/h et + 30 c à Montpellier à 1,60 €/h.

Enfin, dans cet océan de mauvaises nouvelles, sachez que si vous résidez Castres, Calais ou Marseille, le prix des FPS sont les moins chers de France avec respectivement 10 €, 11 € et 17 €.