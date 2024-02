Stationnement souterrain : quelles sont les villes les plus chères de France pour en louer un ?

Stationner son véhicule devient de plus en plus difficile en raison de la diminution du nombre de places mais également de plus en plus cher, même quand on est résident. De ce fait, beaucoup d'automobilistes décident de louer mensuellement une place dans un parking souterrain. Mais, sans surprise, il existe de nombreuses variations entre les communes comme le démontre le dernier baromètre mis en place par la société Zenpark.

Ainsi, en France, le coût moyen mensuel de la location d’une place de parking s’élève à 87,95 €. Cependant, cette moyenne masque d’importantes variations en fonction des zones géographiques. Dans les grandes villes telles que Paris, Lyon et Marseille, les tarifs de location de parking atteignent des sommets, pouvant atteindre jusqu’à 207,50 € en moyenne par mois dans les quartiers les plus fréquentés. Sans surprise et comme chaque année, c'est la Capitale qui est en tête du classement avec un coût mensuel moyen de 207,50 €, contre 192 € l’an passé, soit une augmentation de plus de 7 %.

Elle devance Marseille avec un coût moyen mensuel de 151,50 €, contre 120 € en 2023 (+25 %) et Lyon avec une mensualité de 111,10 €, tandis que l’an passé, elle se plaçait en 4ᵉ position.

En bas du podium, on trouve Toulouse, quatrième de ce classement avec un coût mensuel de la location de parking de 107,50 € et en cinquième position, Lille avec un coût mensuel de la location de parking à 103,30 €, ce qui reste inchangé par rapport à 2023.

Bien évidemment, les plus petites villes de province ont des coûts de location de parking nettement inférieurs avec des prix mensuels compris entre 40 et 100 euros en fonction de la localisation et à ce jeu-là c'est Strasbourg qui s'en tire le mieux avec un coût moyen de 58 €. Juste derrière, on trouve Rennes avec une mensualité de 68,50 € mais attention elle n'était que de 40,38 € l'an passé et enfin, Nantes où la mensualité moyenne est de 75 €. Bonne surprise à Bordeaux et malgré la politique très anti-voiture mise en place par la municipalité, le coût du stationnement reste raisonnable avec 91 €.

Sans surprise, comme c'est le cas du stationnement dans la rue, le prix des locations en sous-sol a tendance aussi à augmenter…