Stellantis prépare quatre nouvelles plateformes électriques

Lors de l'assemblée générale de Stellantis, Carlos Tavares a dévoilé la stratégie du groupe pour les plateformes des modèles 100 % électriques : "Les plateformes du groupe seront repensées comme de pures plateformes électriques."

Avec seulement quatre bases, Stellantis compte répondre aux besoins de toutes ses marques et couvrir tous les segments, de la petite citadine au grand pick-up. Ces nouvelles plateformes sont nommées pour l'instant "STLA". Les premières qui seront industrialisées seront les Medium et Large, mi-2023. La Medium couvrira les segments C et D, c’est-à-dire les compactes et les familiales. La troisième génération du Peugeot 3008 devrait l'inaugurer. La Large couvrira les segments D et E, les plus grands modèles.

En 2024, il y aura la "Frame", pour les gros SUV et les pick-up. Puis la dernière sera la Small, pour les segments A et B, les véhicules citadins donc. La Small sera prête en 2026. Avant cela, Stellantis proposera une deuxième version de la eCMP, fin 2022. On imagine qu'elle sera prête pour les futurs petits SUV électriques que préparent Alfa Romeo et Jeep.

En 2030, tous les modèles des marques de Stellantis existeront en 100 % électrique. En Europe, ce sera même plus de 60 % dès 2024. Carlos Tavares a évoqué des autonomies jusqu'à 800 km pour les grands modèles sur la STLA Large. Pour les compactes avec la base Medium, ce serait 700 km. Pour les citadines, Stellantis vise 500 km.

Le patron de Stellantis a souligné que la standardisation, avec le partage d'un maximum d'éléments techniques, va permettre de "compenser en partie le coup de l'électrification", "le principal défi de l'industrie automobile mondiale".

Le groupe veut aussi maîtriser les coûts en contrôlant 80 % de la valeur des véhicules électriques qu'il produit. Cela passe notamment par l'assemblage de ses batteries. Il veut disposer de 130 gigawatts-heure (GWh) de batteries d'ici à 2025 et 250 GWh d'ici à 2030. Les deux premières usines du genre (une en France et une en Allemagne), nées d'une joint-venture entre PSA et Total, fourniront 50 GWh.