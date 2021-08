Stellantis : une nouvelle coentreprise pour créer l'habitacle du futur

Stellantis, le groupe né de la fusion entre PSA et Fiat, annonce ce 24 août avoir conclu son accord de coentreprise avec Foxconn, société taïwanaise. Ensemble, ils créent Mobile Drive, nouvelle entreprise détenue à parts égales entre les deux parties, qui va "fournir des solutions innovantes de cockpit intelligent à l'industrie automobile".

Stellantis va ainsi apporter son expertise dans le milieu de l'automobile, tandis que Foxconn, notamment connu pour l'assemblage des iPhone, a une expertise dans les technologies d'informations et de communication.

Mobile Drive va travailler sur le développement de solutions d’info-divertissement et de télématique, ainsi que sur une plateforme de services de type cloud, dans le but d'avoir "une offre complète de cockpits intelligents". Cela correspond à ce qui se cache derrière les écrans des planches de bord, mais aussi à des services connectés. Mobile Drive va ainsi concevoir des applications basées sur l’intelligence artificielle, la navigation, l’assistance vocale, les opérations d'e-commerce et l’intégration des services de paiement.

Les créations de Mobile Drive vont bien sûr profiter d'abord aux véhicules des marques de Stellantis. Mais la société compte aussi vendre ses produits à d'autres constructeurs, avec l'objectif de "devenir un leader mondial des solutions de cockpits intelligents et de véhicules connectés".