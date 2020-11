Stephen Winkelmann retourne chez Lamborghini, et garde Bugatti

Lamborghini retrouve une vieille connaissance. Le constructeur italien, dirigé par Stefano Domenicali depuis 2016, va en effet changer de patron avec l'arrivée de Stephen Winkelmann, le PDG de Bugatti, qui, contrairement à ce qu'annonçait la rumeur, ne va pas partir de Molsheim. Il va tout simplement endosser les deux responsabilités : patron de Lamborghini, et Bugatti.

Winkelmann est un fin connaisseur des Lamborghini puisqu'il a dirigé la marque au taureau entre 2005 et 2016, sur une période faste avec le succès mondial de la Gallardo et l'installation de la nouvelle identité de la marque. Il peut également se vanter d'avoir été l'un des créateurs du projet Urus chez Lamborghini, puisque c'est sous sa direction que le SUV a commencé sa gestation.

"Ces dernières années, j'ai eu le privilège de diriger ces deux entreprises l'une après l'autre. Désormais ce sera les deux ensembles. C'est un projet qui me tient à cœur", précise celui qui n'a pas du tout le profil d'un "technicien". Contrairement à bon nombre de dirigeants chez les constructeurs automobiles allemands, lui a un parcours très "technocrate" avec des études en sciences politiques, et un parcours dans le management et les ventes.