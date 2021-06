Subaru annonce enfin une nouvelle WRX

Subaru n'a jamais fait de l'Europe son marché de prédilection, et cela n'est pas près d'arriver. La marque japonaise, qui fait le plus gros de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis, annonce l'arrivée d'une nouvelle WRX. Un petit évènement pour une auto qui a marqué son temps en compétition automobile, et qui perpétue la tradition du moteur boxer quatre cylindres. La ligne ne devrait guère évoluer par rapport à ce que l'on a connu, avec une configuration tricorps (4 portes) maintenue. Seul le design change et s'inspire du concept Viziv.

Cette nouvelle WRX devrait être prochainement dévoilée et ferait appel au 2.4 boxer turbo présent sur les Legacy et Outback de l'autre côté de l'Atlantique. La simple présence de ce moteur, évidemment très émetteur de CO2, devrait amener Subaru à ne pas proposer cette nouvelle génération de WRX dans l'Hexagone.

Et encore moins sa déclinaison sportive STi, que Subaru pourrait à nouveau porter à au moins 400 ch. En France, la WRX STi avait tiré sa révérence en 2018. Elle développait alors 300 ch à partir de ce même 2.4 turbo.