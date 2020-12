Subaru lancera son SUV électrique en Europe

Subaru n'a jamais réellement fait de l'Europe son marché prioritaire. C'est même d'ailleurs plutôt l'inverse, puisqu'il s'agit de l'un de ses moins bons marchés à l'échelle mondiale. La faute à plusieurs contraintes : des produits plus adaptés au marché asiatique ou américain qu'européen, un réseau de distributeurs faiblard, et des moteurs boxer qui ne sont pas les mieux placés en termes de rejets de CO2.

Mais ce dernier point devrait être vite réglé. Subaru a en effet signé un partenariat technique avec Toyota pour partager les efforts humains et financiers du développement de la voiture électrique, inexistante aussi bien chez Toyota que chez Subaru.

Subaru confirme ainsi qu'un SUV électrique sera commercialisé en Europe et sera présenté l'année prochaine. Il reposera sur la plateforme e-TGNA, qui est fortement modulaire : traction, propulsion, quatre roues motrices, différents packs de batteries, différents empattements, de nombreux modèles vont en découler dans les années à venir.

Subaru devient ainsi un "client" de Toyota et permet à ce dernier de réduire un peu les coûts de développement. Cet électrique, nous connaissons même déjà son nom : Evoltis.

De son côté, Toyota dévoilera aussi son SUV électrique en 2021. Subaru, lui, fait le grand écart puisqu'il passe directement du thermique à l'électrique, sans phase transitoire par l'hybridation rechargeable.

Subaru vise 40 % de ses ventes en électriques et hybrides dès 2030. A cette date, il faudra au moins cela, puisque les pays limitant la vente des véhicules à moteur thermique (hybride, ou non) seront de plus en plus nombreux.