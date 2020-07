Subaru met un terme à la production de la BRZ

C'est la fin de l'aventure pour la Subaru BRZ : le constructeur japonais annonce avoir stoppé la prise de commande en véhicule neuf pour le coupé, lancé voilà huit ans. Assemblé au Japon dans l'usine de Gunma, qui produit aussi, sur les mêmes lignes, la Toyota GT86. Cela voudrait ainsi dire que du côté de Toyota, la production du coupé prendrait également fin. Il faut dire que la mécanique n'est plus franchement à l'ordre du jour compte tenu des nouvelles normes, avec un malus très élevé en France et dans d'autres pays européens pour un "simple" quatre cylindres.

La relève serait toutefois déjà en marche. Subaru et Toyota devraient prolonger leur partenariat en développant un nouveau duo de sportives, produites au Japon. Sauf que cette fois, il s'agirait d'un quatre cylindres 2.4 boxer... turbo. Une suralimentation longtemps demandée sur les BRZ et GT86, qui auraient mérité un poil plus de chevaux pour tirer parti des excellentes capacités du châssis.

Un tel moteur, qui tournerait autour des 250 ch, devrait proposer des rejets de CO2 qui pourrait tout simplement éloigner la nouvelle génération des deux autos d'Europe. A moins, évidemment, que Subaru et Toyota aient prévu une motorisation hybride pour continuer de vendre un petit coupé sur le Vieux Continent.