Superbowl : Bill Murray rejoue un "Jour sans fin" pour Jeep

27 ans plus tard, Phil Connors se réveille à nouveau à Punxsutawney. Et, à son grand désespoir, il recommence à vivre la même journée. Le réveille sonne à 6 heures au son de "I've Got You Babe", de Sonny & Cher… et c'est de nouveau le jour de la marmotte. Tout se répète à nouveau… jusqu'à l'arrivée d'un élément inédit, le Jeep Gladiador. Et avec le nouveau pick-up de la firme américaine, aucun jour ne se ressemblera !

Assurément, Jeep frappe fort avec cette publicité, qui devrait être l'une des plus appréciées pendant les pauses du Superbowl LIV, qui a lieu ce 2 février. Le timing est d'ailleurs parfait, puisque l'action du film "Un Jour sans fin" se déroule le 2 février. Olivier François, directeur du marketing du groupe FCA, souligne que la marque ne pouvait pas s'empêcher de saisir cette occasion, ce n'est que la deuxième fois en 54 ans que le Superbowl coïncide avec le jour de la marmotte, la fête locale que le personnage de Murray doit couvrir pour une télévision dans le long-métrage.

Le spot est d'autant plus important que c'est la première fois que Bill Murray accepte de faire une grande campagne de publicité. Et l'acteur souligne déjà que ce sera pour lui la dernière ! D'autres acteurs du film ont repris leur rôle tandis que plusieurs scènes cultes ont été recréées.