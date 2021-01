Supercondensateurs : enfin une percée pour la voiture électrique ?

Sur le papier, le supercondensateur est un élément idéal pour la voiture électrique. En effet, à l'inverse d'une batterie classique au lithium qui a besoin d'une borne et de temps (parfois beaucoup) pour se recharger, un supercondensateur, par sa composition de condensateur, peut stocker une grande quantité d'énergie instantanément. Le Saint Graal de la voiture électrique, en quelque sorte.

Les chercheurs de l'Université de Munich ont combiné une anode classique en titane et carbone à une cathode en graphène. Résultat : alors que les tout meilleurs prototypes de supercondensateurs atteignent tout juste les 10 à 15 Wh/kg, celui-ci est à 73 Wh/kg. L'équivalent d'une batterie NiMh, notamment utilisée par Toyota sur les hybrides. C'est toujours plus faible que les meilleures batteries de voitures électriques actuelles (à 250 Wh/kg), mais on s'en approche, et ce supercondensateur a un autre avantage : une puissance très élevée, de l'ordre de 16 kW/kg.

Une densité énergétique un peu plus faible ne serait pas un problème puisque la recharge serait quasiment instantanée, en comparaison d'une recharge de batterie classique. Evidemment, pour la décharge, c'est une autre histoire, mais cela ferait un excellent tampon bien généreux pour des batteries au lithium.

Dernier avantage, et pas des moindres : quand la durée de vie (en décharge/recharge) moyenne d'une batterie au lithium est d'environ 5000 cycles, celle d'un tel supercondensateur est de 10000 cycles. Et même au bout de ce terme, le supercondensateur afficherait encore 90 % de sa capacité initiale.