Sur certains modèles, le prix des boucliers avant s'envole

Chute de grêle, inondation, intempérie en tout genre, les incidents climatiques ont pour conséquence une hausse des primes d’assurance. Mais le coût des réparations en est un autre. À titre d'exemple, le bouclier avant est la pièce la plus fréquemment endommagée puisque près de la moitié des sinistres de collision sont situés à l'avant.

Le SRA (Sécurité et Réparation Automobile) a réalisé une étude sur le prix des boucliers avant de modèles très répandus. Ont ainsi été comparées l’ensemble des pièces visibles du bouclier avant d’une génération à l’autre. La Renault Clio (IV et V), le Peugeot 2008 (I et II), le Renault Captur (I phase 2 et II), l’Audi A4 (IV et V), DS 4 (I et II) et Hyundai Tucson (III et IV) ont été analysés. Les antibrouillards et les feux de jour font partie du comparatif, mais sont exclus les optiques ainsi que les systèmes d’aide à la conduite.

Sur ces cinq exemples, tous sont en augmentation hormis le Renault Captur. Il affiche d’ailleurs une belle économie avec – 39 %. Ceci est dû grâce aux feux de jour qui sont entièrement intégrés aux optiques sur la dernière génération. Pour les autres modèles, la facture s’avère nettement plus salée avec notamment + 131 % pour son concurrent le Peugeot 2008. À noter que l’inflation n’y est pour rien puisque tous les tarifs (hors taxes) ont été extraits au troisième trimestre 2023.

Peugeot 2008

Le Peugeot 2008 est l'exemple le plus frappant de l'étude. D'une génération à l'autre, le bouclier complet passe de 861 € à 1 986 € ! La cause est due au revêtement du bouclier plus cher de 45 % et aux antibrouillards dont le prix a augmenté de 173 %, mais aussi à l'ajout de plusieurs éléments dont les feux de jour à LED. Ils coûtent à eux seuls 546 € hors taxes.

Hyundai Tucson

Le Hyundai Tucson est également un très mauvais élève dans cet exercice. La cause est l'intégration des optiques et des feux de jour qui représente 60 % de la facture. En revanche, le revêtement du bouclier, dont la surface s'en trouve réduite, voit son prix baisser.

DS 4

Avec la DS 4, les chiffres sont beaucoup plus raisonnables, même si la tendance reste à la hausse. Malgré des pièces moins onéreuses, les feux de jours intégrés et facturés 593 € font grimper la facture totale.

Audi A4

On pourrait craindre qu'un modèle premium soit parmi les mauvais élèves, pourtant ce n'est pas le cas de cette Audi. Dans ce cas précis, c'est principalement la calandre qui explique l'augmentation puisqu'elle passe de 323 à 459 €, soit + 42 %

Renault Clio

À l'image de l'Audi A4, les propriétaires qui ont remplacé leur Clio IV par la dernière génération n'ont pas trop à craindre davantage les conséquences d'un choc avant. Globalement, toutes les pièces sont plus chères, mais ce sont surtout les antibrouillards qui alourdissent la note en passant de 172 à 305 €.

Il est seul de ce comparatif a baissé, et de belle manière. Il convient toutefois de relativiser le résultat puisque les feux de jours intégrés dans les optiques du Captur de seconde génération ne sont pas comptabilisés.

Le SRA conclut son étude en indiquant « les évolutions de design ont systématiquement des impacts sur les coûts potentiels de réparation ». L’augmentation des éléments d’enjolivement et le déploiement des signatures lumineuses en sont en partie la cause, d’autant qu’ils sont placés dans des zones exposées. Autre conséquence d'un coût plus élevé de tous ces éléments : le taux de réparation diminue, car pas toujours rentable. Le SRA se penchera prochainement sur les seules signatures lumineuses dont la technologie à LED fait grimper le coût de la réparation.