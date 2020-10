Sur la route, prudence face aux dangers de l'automne

Chute des températures, journées de pluie qui s'enchaînent et même de grosses chutes de neige en montagne. Pas de doute, l'automne s'est bien installé sur l'Hexagone. Et le changement de saison, assez brutal cette année, entraîne une dégradation des conditions de circulation, ce qui augmente le risque d'accidents.

Il faut donc faire preuve de prudence avec ces mauvaises conditions météorologiques. La visibilité est une notion importante de sécurité routière. Il est donc temps de faire un petit check-up de votre véhicule. En cette saison pluvieuse, assurez-vous que vos essuie-glaces sont en bon état. Vérifiez le niveau de votre lave-glace. Il est important d'avoir un pare-brise propose en ce moment : sur route humide, les rayons du soleil peuvent éblouir et rendre un pare-brise sale opaque.

Contrôlez aussi le bon fonctionnement et le bon réglage de vos phares, d'autant que vous avez constaté que le soleil se couche de plus en plus tôt. Et il sera d'ailleurs encore question d'un passage à l'heure d'hiver à la fin du mois. Il est donc important de bien voir, surtout qu'en cette rentrée, il y a davantage de cyclistes. En cas de brouillard, si la visibilité est inférieure à 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h.

Le bon usage des phares

Une fois au volant, levez le pied sur les routes humides, notamment dans les zones de forêt avec les feuilles tombées sur la chaussée. Collées au sol, ces dernières peuvent provoquer des dérapages. La sécheresse de l'été 2020 a d'ailleurs comme effet une chute prématurée des feuilles, déjà très nombreuses sur le macadam. Cette saison est aussi celle où le gibier s'aventure le plus sur la route. L'anticipation est la règle pour éviter une collision, afin d'être prêt à freiner.