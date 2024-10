Citroën ë-C3 vs Dacia Spring: le cheap, c'est chic

La Citroën en impose davantage à l’arrêt, et la bonne impression se confirme dès les premiers tours de roue. N’était ce très léger « creux » sur les tous premiers mètres, le moteur de 113 ch (et 120 Nm) s’acquitte de sa tâche sans faiblesse. Les accélérations sont franches, avec un 0 à 100 réalisé en moins de 11 secondes, et la vitesse maxi de 135 km/h laisse même envisager d’emprunter l’autoroute. Avec 1 416 kilos, l’ë-C3 pèse environ une demi-tonne de plus que sa rivale du jour. Cela ne se ressent pourtant guère à la conduite, où à aucun moment on n’a l’impression de sentir une voiture lourde. Les suspensions à butées hydrauliques filtrent les imperfections de la route avec brio, et si l’ë-C3 n’est pas à proprement parler un modèle très amusant à conduire, elle fait preuve d’une belle assurance. Là où la roumaine semble parfois tressauter, la française avale les inégalités de la route avec facilité et moelleux. De la graine de routière…ou presque, sachant que sa batterie de 44 kWh, parfaite dans le cadre d’une utilisation quotidienne, limitera ses ambitions sur longue distance.

A vitesse élevée, la consommation moyenne oscillant autour de 20-21 kWh/100 km impose des arrêts recharge tous les 200 km. Même si la recharge de 20 à 80% pour être réalisé en moins de 30 minutes sur borne rapide grâce au dispositif 100 kW embarqué, le trajet Lille-Marseille vous semblera un peu long. Mais utilisée dans des conditions périurbaines conformes à son cahier des charges, l’ë-C3 consommera autour de 15 kWh/100 km, valeur tout à fait honorable.

La Spring fera un peu mieux avec 13 kWh/100 km, voire un peu moins si on a le pied léger. Mais comme la capacité de sa batterie est inférieure (26,8 kWh), difficile d’envisager de couvrir plus de 180 à 200 km d'une traite à son volant. Si vous devez parcourir 150 km par jour pour aller travailler, vous vous exposerez à quelques montées de stress. A noter toutefois, la disponibilité d’un chargeur 30 kW en option à 500 €. Ainsi gréée, la Spring revendique une recharge de 20 à 80% en 45 mn. Cela reste un peu long, mais en contrepartie la Spring est la seule des deux à vous donner la possibilité d’alimenter un appareil électrique grâce à son système de recharge bidirectionnelle V2L.

La Dacia propose un mode B activable depuis le levier central, lequel permet d’augmenter le frein moteur et la récupération d’énergie durant les ralentissements. Cela ne permet pas la conduite "one pedal", si agréable avec les électriques, mais cela limite l’usage de la pédale de freins. Ce que ne permet pas la Citroën, dont le frein moteur n’est pas suffisamment marqué.

Le diamètre de braquage de l’ë-C3 s’établit à 10,6 m., soit 1 mètre de plus que la Spring. Mais dans les deux cas, ces deux voitures font preuve d’une excellente maniabilité. Par contre carton jaune au volant à double méplat dont est affublée la Citroën, très désagréable en manœuvres et dans les virages serrés. Un volant ça doit être ROND, point à la ligne !

Bien que la version You soit simplement là pour assurer un prix d’appel alléchant, ses prestations n’ont rien de ridicule. L’essentiel y est, même si l’on conseillera plutôt de s’orienter vers la finition "You pack plus" dont l’équipement plus fourni (écran central, banquette arrière fractionnable, etc.) la rend plus facile à vivre au quotidien. Cela suppose certes un effort supplémentaire à l’achat, mais cela se retrouvera aussi à la revente.

Note : 13,8 /20 14,6 /20 13,8 /20 14,6 /20 13,8 /20 14,6 /20 Explication des critères de notation