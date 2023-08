Surprise : Mansory livre un DBX presque sage

Mansory : la simple évocation de ce spécialiste de la modification automobile donne la chair de poule aux amateurs de sportives. Le préparateur a pour habitude de greffer aux voitures les plus désirables des kits carrosseries étranges et peu discrets, des teintes extravagantes ainsi que des jantes bizarres. Souvent, l'intérieur est lui aussi dénaturé par des cuirs fluo ou des finitions kitsch. Mais cette fois et contre toute attente, difficile de croire que ce SUV Aston Martin DBX est bel et bien passé par le traitement Mansory.

Le tuner révèle en effet sur le réseau social Instagram via le garage Wheels Boutique le fruit de son dernier travail. Le véhicule surélevé britannique reçoit dans la manœuvre un nouveau bouclier en carbone, des bas de caisse signés par des emblèmes Mansory et un pare-chocs arrière du même acabit. Les réalisations du préparateur d'un goût particulier adoptent généralement des matériaux nobles et des ajustements soignés. Cela semble être le cas ici. Non, l'étonnement est à chercher du côté de la présentation globale avec un simple coloris blanc pour l'auto, du carbone à nu sur les éléments additionnels et des jantes de 20 pouces Anrky AN20 Series II. Les photos laissent également croire que Mansory n'a pas modifié l'intérieur ni la partie mécanique du modèle. Tout l'inverse du DBX intronisé fin 2021 qui pour rappel s'accordait 800 chevaux, un aileron supplémentaire et des touches vert fluo.

Si cet Aston Martin DBX embarque sa motorisation d'origine, le capot abrite un bloc V8 4,0l biturbo de 550 chevaux pour 800 Nm de couple. Un moteur qui lui permet d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 4,5 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale de 291 km/h.