Télépéage: voici le badge Bluetooth

Inutile de rêver : malgré les appels de certains élus à instaurer la gratuité des péages cet été, il faudra encore mettre la main au porte-monnaie pour emprunter l’autoroute. « Les autoroutiers sont tenus par contrat avec l'État et le coût de la baisse des péages doit être compensé par l'impôt, donc il faudrait peut-être demander aux Français s'ils veulent voir leurs impôts augmenter », a tranché le Secrétaire d’Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari sur RTL lundi matin. Au moins les choses sont-elles clairement posées.

Si le paiement demeure obligatoire, on peut en revanche choisir la façon dont on s’acquitte de celui-ci, et opter, comme dix millions d’entre nous le font déjà, pour un badge de télépéage qui permet un passage plus rapide et plus fluide aux barrières.

Ce lundi, Ulys, émanation de Vinci Autoroutes, annonce le lancement d’un badge connecté doté de la technologie Bluetooth qui peut être activé depuis son smartphone. Un véritable progrès par rapport à la procédure en cours jusqu’ici, qui entraînait parfois plusieurs jours d’attente entre la souscription et l’activation des badges.

Le produit sera commercialisé dans un réseau de 500 points de vente (grande distribution, aires de service sur autoroute, e-commerce...), à partir de 4,90 €.

Entre les difficultés que posent actuellement les déplacements à l’étranger et les baisses de réservations de billets de train, il faut s’attendre à une circulation assez dense cet été sur les autoroutes de l’hexagone. Après un confinement qui a fait baisser l’activité de 80%, « les autoroutes vont se requinquer faire un bel été », a récemment annoncé le PDG du groupe Vinci Xavier Huillard, dans une interview au Journal du dimanche.

A l'appui, on citera une étude menée par eBay* dont il ressort que 57% des Français ont prévu de partir en vacances cette année malgré la crise sanitaire, et que 16% de ceux qui se déplaceront en voiture n'ont pas pour habitude de le faire. Voilà qui nous promet un sacré chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens.

*Enquête YouGov pour eBay réalisée en ligne du 2 au 3 juin 2020 sur 1020 personnes adultes représentatives de la population française.