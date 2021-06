Tesla augmente fortement le prix de la Model S Plaid

Dévoilé en janvier dernier, le restylage de la Tesla Model S avait fait grand bruit, notamment pour son "demi" volant. Une particularité toujours présente sur les images officielles de l'auto sur le site français, dans lequel la configuration de cette Model S restylée a changé. Elon Musk a bien confirmé l'annulation d'une Plaid+, laissant la Plaid chapeauter la gamme. Mais celle-ci change soudainement de tarif.

Annoncée en début d'année à 119 000 €, la Model S Plaid passe finalement à 129 000 €. Une hausse qui suit le changement tarifaire aux Etats-Unis, similaire, mais en dollars. Les variations de prix au catalogue sont monnaie courante dans l'industrie automobile, mais ils sont nettement plus fréquents chez Tesla, et surtout plus importants que chez la plupart des autres constructeurs.

Le nouveau prix ne concerne évidemment pas ceux qui ont commandé dès l'arrivée de l'auto au catalogue. Mais pour les clients actuels qui vont opter pour la Model S Plaid, il y aura peut-être un peu d'amertume. Même si, il faut le rappeler, cette Plaid est particulièrement bien placée face à la concurrence allemande (Audi RS e-tron GT, Porsche Taycan Turbo).