Tesla aurait droit à un milliard d'euros d'aides pour la Gigafactory berlinoise

Selon Business Insider, Tesla pourrait sourire. Le gouvernement fédéral du Brandebourg financerait le projet allemand Tesla à hauteur d'un milliard d'euros, dans le cadre du projet IPCEI (Important project of commun european interest), qui vise à aider les grandes entreprises européennes dans le domaine des batteries et de l'électromobilé.

La semaine dernière, l'Allemagne a annoncé les 11 grands gagnants qui bénéficieront du fonds de 3,2 milliards d'euros. Et parmi eux : Tesla, qui bénéficierait à lui seul d'un tiers de cette somme, qui sera provisionnée par le land de Brandebourg.

A première vue, c'est une véritable déconvenue pour les Allemands qui vont financer, par l'argent public, un constructeur américain. Et ce, alors que le projet initial vise normalement à soutenir l'Europe, notamment face à l'Asie. Mais la réalité est toujours plus complexe : la nouvelle usine de Tesla en Europe, qui devrait ouvrir cette année, pourrait créer plus de 40000 emplois, sans compter sur les contrats avec les sous-traitants.

Le ministère des Transports allemand n'a pas encore confirmé les sommes allouées, ni le nom des entreprises sélectionnées. Mais dans le lot, vous pouvez déjà parier sur la présence d'un ou plusieurs grands groupes automobiles allemands.