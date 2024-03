Tesla confronté à une baisse de la demande ?

La croissance extraordinaire de Tesla au cours des cinq dernières années fait rêver toutes les start-up automobile de la planète. La marque d’Elon Musk vend désormais quasiment autant de voitures dans le monde que les meilleures marques premium allemandes alors qu’elle n’en commercialisait aucune au milieu des années 2000. Et son SUV Model Y est devenu l’année dernière la voiture la plus vendue dans le monde.

Mais l’année 2024 pourrait bien être celle des premiers chiffres de vente en baisse. Après l’épisode compliqué du sabotage de l’usine de Berlin, qui a obligé le constructeur à mettre en pause sa production là-bas pendant une semaine, on apprend que l’usine Tesla de Shanghai vient d’arrêter sa production le week-end. Les journalistes de Bloomberg rapportent en effet que l’usine ne tourne plus que cinq jours par semaine au lieu de sept précédemment. Cette réduction de la production aurait été décidée pour s’adapter à la demande, en recul elle aussi.

Vivement 2025 pour Tesla ?

Heureusement pour Tesla, il reste de quoi avoir confiance en l’avenir. Si le Cybertruck ne devrait pas réaliser de gros volumes de vente avant longtemps, la fameuse petite auto compacte à 25 000€ attendue pour l’année prochaine pourrait bien donner un nouvel élan au constructeur américain. Rappelons que cette dernière doit être produite notamment en Allemagne et qu’elle risque bien de faire basculer Tesla dans une nouvelle ère si ses volumes de ventes dépassent ceux des Model Y et 3, des véhicules plus chers et donc moins populaires théoriquement.