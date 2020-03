Tesla Cybertruck : plus de 75 % des précommandes aux USA, moins de 1 % en France

Elon Musk est toujours autant actif sur son compte personnel Twitter : l'homme avait notamment annoncé en février que le décompte des précommandes pour le Tesla Cybertruck avait atteint les 500 000 unités. Un joli score, qui n'a toutefois guère de valeur au regard de l'acompte demandé (100 dollars seulement aux Etats-Unis, remboursables à tout moment). Autant dire qu'il faudra attendre les deux ou trois premières années pleine de commercialisation pour réellement dresser un premier bilan sur les livraisons.

Une donnée nous intéresse toutefois aujourd'hui : la répartition des précommandes. Un site spécialisé annonce que plus de 75 % d'entre elles proviennent des Etats-Unis. En fait, si l'on additionne USA et Canada, nous arrivons à près de 90 % de précommandes. Et c'est logique : le marché nord-américain est friand de pick-up, et l'Europe, beaucoup moins.

La preuve, notamment, avec la part française ridicule : 0,4 %. La Norvège, qui est pourtant un gros marché pour les électriques, ne représente que 1,1 % des précommandes du Cybertruck. Il faut dire qu'il reste de grandes interrogations sur l'homologation de cet engin en Europe, où les normes sont bien plus strictes. Son gabarit, aussi, pourrait poser problème dans des espaces plus confinés qu'aux Etats-Unis.