Tesla, désormais plus "made in China" qu'USA

Les récents chiffres de livraisons de Tesla en Chine sont très étonnants. La marque a connu un bond spectaculaire au mois de mars à près de 35 000 unités, mais s'est par la suite effondrée à moins de 15 000 unités le mois suivant. Tesla a par la suite remonté la pente jusqu'en juin, à un peu plus de 25 000 véhicules avant, à nouveau, de s'écrouler en juillet à moins de 9000 unités. Contrairement aux autres grands acteurs de la voiture électrique en Chine (BYD, General Motors, SAIC...), Tesla ne semble pas parvenir à maintenir ses immatriculations sur le plus gros marché mondial en matière de mobilité sans émission.

Il y aurait toutefois un début d'explication assez simple : plus tôt dans l'année, Tesla avait annoncé que l'usine de Shanghai était devenue le "hub" officiel d'export de Tesla pour le marché mondial. D'ailleurs, une partie des Tesla actuelles livrées en Europe viennent de Chine, en attendant que la Gigafactory européenne ne soit opérationnelle.

Concrètement, cela veut dire que le plus gros des Tesla livrées dans le monde sont maintenant chinoises, et plus américaines. Les ventes de Tesla sont-elles réellement en train de plonger en Chine ? Pour l'heure, il est difficile de conclure puisqu'il faudra attendre les résultats du mois de septembre étant donné que les autos produites en juillet et août étaient en grande partie destinées à l'export.

Si les livraisons ont été décevantes en septembre en Chine, les observateurs commenceront alors à se poser des questions, même s'il faut garder à l'esprit que le constructeur américain vient de lancer la version "Standard Range" du Model Y en Chine, laquelle devrait rencontrer un grand succès.