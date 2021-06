Tesla "rappelle" 285 000 voitures en Chine

Même si les ventes de Tesla en Chine ne se portent pas trop mal, l'Empire du Milieu n'est pas toujours tendre avec la marque américaine, qui a construit sa première usine asiatique du côté de Shanghai. Après l'épisode du centre de données de Tesla dans le viseur des autorités chinoises pour suspicion d'espionnage, ou encore la cliente mécontente ayant fait son spectacle sur le toit d'une Model 3 à l'occasion du salon de Pékin, voilà que le constructeur américain est contraint de rappeler près de 300 000 autos en Chine.

Rappeler, ou plutôt mettre à jour le système embarqué de l'auto à distance sur 249 000 Model 3 et Model Y fabriquées en Chine, et un peu plus de 35 000 Model 3 importées entre fin 2019 et juin 2021.Le problème ? Un régulateur de vitesse qui s'actionnerait un peu trop facilement et serait dangereux, notamment parce qu'il ferait grimper soudainement la vitesse. Rappelons qu'il s'active par une simple pression sur le commodo situé derrière le volant, qui sert également de levier de vitesse.