Tesla : trois nouveaux centres en France

Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tesla annonce aujourd'hui l'ouverture de trois nouveaux centres en France, portant ainsi leur nombre total à 18. Ils sont situés à Chambéry, Mulhouse et Montpellier. Ces trois sites seront d'abord uniquement tournés vers la vente et la livraison, avant de recevoir une partie après-vente dans la deuxième partie de l'année.

Il faut également noter que des "techniciens mobiles" seront présents dès l'ouverture sur ces trois centres pour venir assurer un service après-vente mobile au domicile ou sur le lieu de travail des propriétaires de Tesla, la marque précisant que ces techniciens peuvent réaliser "80 % des opérations de maintenance" en déplacement.

Tesla ne communique toujours pas les immatriculations par marché, mais on peut supposer sans crainte que le constructeur vend désormais plus qu'un Lexus. En rapport des ventes, Tesla possède un réseau finalement petit. A titre de comparaison, Lexus, toujours, qui n'est pas non plus une marque très répandue en France, affiche 41 centres pour un peu plus de 7000 immatriculations (chiffres 2019). Evidemment, la nécessité d'aller en concession pour des révisions est bien moins importante sur des véhicules 100 % électriques, et la mobilité des techniciens permet déjà de régler une part des problèmes.

Les nouveaux centres Tesla

Centre Tesla Chambéry

102 chemin de la Crouza, 73800 Chignin

Service Commercial, Essai & Livraison – Dès aujourd’hui

Service Après-vente – 2e trimestre 2021

Centre Tesla Mulhouse

10 rue Alcide de Gasperi, 68390 Sausheim

Service Commercial, Essai & Livraison – 1e trimestre 2021

Service Après-vente – 2e trimestre 2021

Centre Tesla Montpellier