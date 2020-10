Test : Art of Rally sur PC

Vous souvenez-vous du test d'Absolute Drift il y a 5 ans ? On reprend le même petit studio indépendant, Funselektor, et le même parti pris esthétique très minimalistes, on secoue très fort avec les meilleurs ingrédients du rallye et voici Art of Rally disponible depuis fin septembre sur PC.

Art of Rally : simple mais brut

On dit souvent qu'une image vaut mieux que des mots, mais dans notre cas en 2020 on va passer directement sur les vidéos pour que vous puissiez voir de vos propres yeux ce jeu qui ne suit pas les canons classiques.

Le jeu est simple. Gérer un chrono face au classement mondial ou sa carrière au fil des années et de l'histoire des rallyes, manche par manche, en revivant les meilleures époques du rallye par époques.

Ce jeu est sublime. Lancez la vidéo et observez de vous-même la simplicité et la précision des graphismes, l'ambiance générale est reposante pendant que vous serrez votre pad pour décrocher un meilleur temps.

Malheureusement ce jeu n'est pas à niveau du côté du son. Les autos ont bien un son différent entre elles mais c'est différement loupé voire jusqu'à pénible au point de baisser un peu le son. C'est l'un des rares points faibles de ce jeu.

L'art de la trajectoire

Plus de 50 autos, sans doute vos chouchoutes, plus de 60 spéciales dans 5 environnements c'est pas mal pour un petit jeu à petit prix même si les spéciales se jouent parfois simplement de nuit ou en reverse pour tenir le volume.

Le pilotage est bien plus pointu que ce que l'on pourrait comprendre en regardant la vidéo. Ce jeu n'est pas vraiment un jeu d'arcade même s'il en a le look, c'est un jeu exigeant sans être une simulation.

Le moteur physique tient compte du poids de l'auto, de la longueur de son empattement, du nombre de roues motrices, du format traction, propulsion, quate roues motrices, etc. Et comme c'est un jeu exigeant certaines combinaisons feront tellement dériver votre plaisir de piloter que vous allez finir par repérer les autos à la physique qui vous convient le mieux.

Les aides à la conduite sont désactivables à l'envie et les différents niveaux de voitures (les Gr.B sont terrifiantes comme prévu) permettent de trouver défi à son pédalier. Jouable au clavier le gameplay profite vraiment d'un pad Xbox branché sur son PC.

Un hommage réussi aux plaisirs du rallye

Les défis chrono solo et les challenges quotidiens mis à jour poussent à une durée de vie infinie et cinq ans après je relance toujours une petite partie d'Absolute Drift de-ci de-là après avoir poncé le jeu lors de sa sortie initiale.

C'est sans détour que je vous conseille le jeu et surtout par commencer à installer la démo histoire de voir si vous aimez le genre. Déjà disponible sur PC pour une vingtaine d'euros, ne nécessitant pas une configuration PC musclée, si la démo vous séduit n'hésitez pas.

Caradisiac a aimé

le jeu est superbe et le niveau de zoom ultra-réglable

205T16, Delta S4, 037, Gr.B, Gr.A et bien plus encore, plus de 50 autos avec une conduite réellement différente entre chaque auto

les défis quotidiens avec classement, on peut relancer le jeu 30 minutes et s'amuser

plus de 60 spéciales en Finlande, Sardaigne, Norvège, Japon et Allemagne

la gestion des dégâts simples avec réparation entre les étapes

le jeu est dur mais juste, gagner une manche procure un réel plaisir de dépassement de soi

Caradisiac n'a pas aimé