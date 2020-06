Test : Assetto Corsa Competizione PS4, Xbox One et PC

Les accès anticipés aux jeux sont monnaie courante sur PC et permettent d'acheter les jeux moins cher, de saliver sur les évolutions à venir en profitant des bouts disponibles, bref c'est un plaisir coupable auquel on cède parfois sur nos titres préférés.

Sur console PS4 ou Xbox One, mettre à jour sans cesse son jeu a un coût que l'on paie aux magasins en ligne de ces plateformes et ce modèle économique ne s'y est pas imposé. ACC a donc attendu de sortir en 2018 sur PC, d'arriver en version 1 en 2019, puis d'être adapté pour arriver enfin sur nos consoles de salon. Et continuera à évoluer sur PC et consoles de concert désormais.

L'attente valait-elle le coup ?

Que contient la version actuelle d'Assetto Corsa Competizione ?

Assetto Corsa Competizione est une simulation automobile pointue et qui cible ses efforts sur un type de course précis : le GT World Challenge.

Les circuits ? Barcelone, Brands Hatch, Hungaroring, Kyalami (DLC Intercontinental GT Pack), Laguna Seca (DLC Intercontinental GT Pack), Misano, Monza, Mount Panorama (DLC Intercontinental GT Pack), Nurburgring (uniquement le tracé GP, la Nordschleife ne sera pas disponible sur ce jeu), Paul Ricard, Silverstone, Spa-Francorchamps, Suzuka (DLC Intercontinental GT Pack), Zandvoort, Zolder.

En ce qui concerne les voitures on en dénombre 43 dans trois catégories différentes. Blancpain GT Series 2018 / 2019 et les voitures du DLC GT4 Pack. On y retrouve les classiques 911 GT3 R, GT-R Nismo, R8 LMS Evo, 488 GT4, NSX GT3 Evo, 720S GT3, etc. Et dans le pack à acheter en suis pour les GT4 une A110, Camaro, X-Box, Cayman 718 parmi les 21 GT4.

Pour les joueurs qui aiment jouer hors ligne, un mode carrière, courses libres, des aides configurables et des concurrents dont l'intelligence se règle.

Mais ACC c'est surtout le jeu en ligne et l'eSport. Code réseau aux petits oignons, système de classement pour courir avec des gens de votre niveau, classements mondiaux, que du classique mais exécuté avec brio car c'est le cœur du jeu.

Regardez ce que ça donne sur la piste dans la vidéo ci dessous enregistrée sur Suzuka :

Pour les novices, le jeu regorge d'aides mais dites-vous que si vous souhaitez en extraire quelque plaisir que ce soit il va falloir vous cantonner à une auto et un circuit jusqu'à sortir quelque chose de correct niveau chrono puis être capable de réitérer ça de façon constante sur plusieurs tours afin de vraiment apprécier l'ambiance de course du titre, les bruits dingues retransmis dans votre casque ou sur vos enceintes. ACC est dur à maîtriser, certaines autos se décryptent plus vite que d'autres, vous allez en adorer certaines et détester d'autres d'ailleurs souvent on finit par ne plus utiliser que 2/3 autos différentes par catégories, celles qui conviennent le mieux à notre style de pilotage.

Jouable à la manette mais dès que vous le pourrez, passez au volant.

Viens ensuite l'aspect technique pur. Les consoles actuelles ne sont plus toutes neuves et un jeu constamment en construction comme ACC a tendance à embarquer les dernières technologies et à avoir une base de fan assez bien équipée sur PC pour peu que vous ayez une configuration puissante le jeu étant gourmand.

Parfois l'adaptation console se passe bien, ici c'est jouable mais clairement le jeu souffre de nos consoles en fin de vie. Limité à 30 images par seconde c'est un coup dur alors que les simulations consoles optent pour un rendu en 60 images par seconde (Gran Turismo Sport / Forza Motorsport) plus compatible avec le punch et la réactivité de ces titres.

En plus de ça le jeu prend aussi un coup au niveau du rendu, bien moins léché que sur PC, il est bien temps que les consoles soient mises à jour fin 2020 avec la nouvelle génération.

Le son quant à lui est toujours rempli de détails "qui sonnent vrai" et participent à l'immersion.

Génial en réseau, génial au volant, immersion garantie (encore plus sur PC avec les casques de VR), Assetto Corsa Competizione mérite le détour sur PC pour les amateurs de jeux exigeant.

Pour les joueurs console, il va falloir sortir la PS4 Pro ou la Xbox One X pour que vos consoles ne se liquéfient pas devant la tâche et ne soufflent pas jusqu'à s'envoler. Ensuite il faudra vous contenter de graphismes plus basiques et d'un rafraîchissement plus bas. Mais le plaisir reste là et si vous cherchez un bon jeu auto eSport sur auto avec des courses relevées et un système de match des concurrents au point qui retire les boulets accros aux autobox, cet épisode est fait pour vous.

Si vous voulez du 60 images / seconde, plus d'autos, il faudra passer votre chemin.

Disponible sur PS4, Xbox One et PC.

Caradisiac a aimé

Pilotage pointu

Sensation d'immersion excellente en partie grâce au son

Malgré le peu de catégories de véhicules, choix du jeu, elles ont toutes leur personnalité dynamique

Les courses en ligne sont passionnantes

Caradisiac n'a pas aimé