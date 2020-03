Test jeu vidéo - Overpass: rien ne l'arrête!

Les jeux Offroad restent très marginaux, aussi avons-nous fait le déplacement quand le studio Bigben Interactive (prochainement Nacon) nous a convié à l’essai d’un jeu dédié au franchissement. Overpass est proposé sur toutes les plateformes depuis le 27 février. Le but ici n’est pas d’aller vite mais d’arriver à escalader des obstacles plus ou moins hauts, avec pour seul arme votre buggy et sa transmission réglable.

Bigben s’est illustré dans beaucoup de sports motorisés sur consoles et PC, mais la discipline du franchissement n’avait jamais vraiment été explorée. C’est donc en partenariat avec le studio suédois Zordix Racing et grâce à l’aide de consultants professionnels que les deux dernières années ont été consacrées au développement de ce jeu.

Overpass, ce sont 23 véhicules de type buggy qui existent dans la réalité et qui ont été fidèlement modélisés avec leurs particularités techniques, surtout en matière de transmission. Cela permet en fonction des obstacles de passer de 2 à 4 roues motrices avec blocage de différentiel, et ça c’est une première ! Un point d’honneur a été mis sur la physique des véhicules afin que l’on se rapproche le plus de la réalité.

Avec plusieurs modes de difficulté qui vont de « amateur » à « hardcore » vous aurez de quoi vous amuser sur les pistes proposées truffées d’obstacles en tous genres, comme des troncs d’arbres ou des rochers en plein milieu de votre trajectoire.

Un mode « carrière » est également proposé afin de vous permettre d’évoluer dans un cadre d’accompagnement avec une difficulté progressive mais surtout des niveaux à franchir afin d’acquérir des sponsors de l’argent, et gagner ainsi de quoi améliorer votre véhicule et en acheter d’autres.

Passe-partout

Manette ou volant en main, le jeu ne semble pas si difficile au premier abord…mais très vite on se retrouve bloqué par une côte rocheuse qui se dresse devant nous et ce qui devait arriver arrive : votre véhicule se retourne et dévale les quelques mètres difficilement acquis ! Ce jeu est immersif, et on se prend vite aux épreuves et aux difficultés. On doit franchir cet obstacle il en va de sa fierté personnelle! Après plusieurs tentatives se soldant souvent par un retour express tout en bas, à force de persévérance mètre après mètre et avec dosage stratégique de l’accélération que notre petit 4x4 avance et je dois dire que c’est très proche d’un comportement réel le stress de tout casser en moins.

Clément Nicolin, chef de produit chez Bigben nous a accompagné pendant notre test et a ainsi pu répondre à nos remarques et critiques. Car oui Overpass est un jeu amusant qui donne envie de progresser avec une vraie difficulté et une stratégie à comprendre et à intégrer. Toutefois, il présente tout de même quelques défauts ou du moins quelques éléments qui auraient fait monter le niveau du jeu.

Quelques défauts

Parmi ces éléments, on a noté que le véhicule semblait parfois trop « léger ». Cela semble bizarre, surtout que les suspensions ne sont pas réglables. De plus, la météo n’a pas d’impact sur le gameplay, ce qui gâche un peu le travail de réalisme effectué sur les voitures.Sinon pour le reste, le jeu est agréable, beau soigné même si quelques bugs visuels apparaissent ça et là.

Et le résultat dans son ensemble est bon, voire très bon si on ne s’attache qu’à la difficulté réelle qui est de franchir des gros obstacles sans se planter.L’un des objectifs qui semble atteint est la dimension grand public. Ainsi, pas besoin d’être un pilote chevronné pour s’amuser. , Overpass reste un jeu original qui a toute sa place sur le marché. Il accompagne son joueur et l’aide à appréhender une facette moins connue du sport automobile. En tout les cas, des heures de « fun » en perspective !