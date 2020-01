The Last Mile : le film d'adieu à la Volkswagen Coccinelle

Le dernier exemplaire de la compacte à hayon rétro Volkswagen Coccinelle est déjà sorti des chaînes au Mexique. Cela n'empêche pas le constructeur d'outre-Rhin de lui rendre une nouvelle fois hommage avec un clip d'adieu fort bien réalisé.

Comme souvent avec ce type de campagne de communication axée sur l'histoire, la vidéo retrace les moments forts de la vie d'un personnage de l'enfance à la retraite. Plusieurs caméos agrémentent le récit afin de montrer les époques traversées par le modèle au cours de sa carrière. La célèbre musique "Let it Be" interprétée par les enfants choristes américains de l'école de chant Pro Musica Youth Chorus rythme l'ensemble.

Les plus observateurs remarqueront à la fin du clip la présence de l'électrique Volkswagen ID.3. Un modèle pour lequel le constructeur germanique espère un gros succès grâce à la démocratisation des véhicules survoltés.