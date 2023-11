Théo Pourchaire sera-il le prochain champion français de Formule 1 ?

La saison 2020 du championnat du monde de Formule 3 avait été magnifique à suivre. Filière absolument incontournable pour distinguer les meilleurs jeunes espoirs-pilotes au niveau international en monoplace, elle fut le théâtre d’un duel superbe entre le très jeune Français Théo Pourchaire et un Australien talentueux, Oscar Piastri, finalement auréolé du titre lors de la dernière course avec seulement trois points d’avance sur Pourchaire. Ces deux-là se sont ensuite retrouvés en Formule 2 l’année suivante, au plus haut échelon mondial des compétions de monoplace rassemblant les meilleurs jeunes pilotes désireux d’accéder à une place en Formule 1. Hélas, Théo Pourchaire s’est retrouvé alors distancé à la cinquième place par Oscar Piastri, auteur d’un extraordinaire doublé de champion F3-F2 en deux années consécutives.

Alors qu’Oscar Piastri se distingue désormais en Formule 1 aux côtés de Lando Norris chez McLaren, Oscar Piastri avait redoublé puis triplé en Formule 2 pour décrocher le titre et augmenter ses chances de convaincre un jour une écurie de Formule 1. Après une jolie seconde place l’année dernière, il a finalement réussi à devenir champion du monde de F2 ce week-end au GP d’Abu Dhabi au terme d’un très beau duel avec le Danois Frederik Vesti. Comme l’autre Français Pierre Gasly, devenu champion de GP2 (l’ancien nom de la F2) en 2016 à sa troisième saison. Romain Grosjean, autre champion français dans l’anti-chambre de la F1, avait été lui sacré en 2011 après quatre saisons.

Quel potentiel pour Théo Pourchaire ?

S’il ne fait pas partie des rares jeunes pilotes aux parcours les plus impressionnants qui ont su décrocher les titres en formules de promotion au plus haut niveau sans jamais redoubler (Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Nico Hulkenberg ou plus récemment Charles Leclerc, George Russell et donc Oscar Piastri), Théo Pourchaire semble tout de même posséder le potentiel pour trouver un baquet de pilote titulaire en Formule 1. Il visera à rejoindre Esteban Ocon et Pierre Gasly, tous deux pilotes de l’écurie Alpine et victorieux de Grand Prix même s’ils n’ont jamais été en mesure de remporter le titre de champion du monde et de dominer la discipline. Les deux ont d’ailleurs fait jeu égal cette saison chez Alpine, Pierre Gasly terminant le championnat juste devant Esteban Ocon. Les deux ont prouvé leur valeur au fil des ans, même si Pierre Gasly a très mal vécu son épisode chez Red Bull face à Max verstappen et qu’Esteban Ocon faisait jeu égal avec Sergio Perez il y a quelques années qui lui a lui aussi été broyé par le triple champion du monde néerlandais.