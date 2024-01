Tomberez-vous amoureux de la Citroën Ami "Charleston" de Biancone ?

Depuis 2020, la Citroën Ami fait le bonheur des très jeunes conducteurs dans les centres-villes grâce à son prix inférieur à celui des voitures sans permis classiques et son habitacle fermé plus confortable que celui de la Renault Twizy. Même si elle se décline désormais dans des versions un peu « fun » comme la My Amy Buggy, cette Ami reste assez bas de gamme dans sa présentation générale. Surtout depuis que Fiat a dégainé la Topolino, une version revue et corrigée par les Italiens du petit véhicule électrique destiné à la ville. Avec sa carrosserie verte et ses détails inspirés de la petite 500, cette Topolino risque de devenir une voiture de plage incontournable en plus de plaire à la clientèle citadine.

Mais attention, la Citroën n’a pas dit son dernier mot. Dans cette version spéciale conçue par le préparateur italien Biancone, elle s’inspire fortement de la légendaire 2CV Charleston avec une peinture bicolore évocatrice et un intérieur à la finition plus cossue.

150 exemplaires prévus

Sans lien avec un projet du constructeur français, cette Citroën Ami modifiée par les Italiens doit être produite à 150 exemplaires si tout se passe comme prévu pour Biancone. Sur son site internet, le préparateur permet déjà de la pré-commander mais il n’affiche pas de prix. Sachant que l’Ami démarre à 7 990€ et que la Fiat Topolino se négocie à partir de 9 890€ (avant déduction du bonus écologique de 900€), cette Ami haute en couleurs coûtera probablement autour des 10 000€. Mécaniquement, elle ne change pas par rapport au modèle normal équipé d’un petit moteur de 8 chevaux lui permettant de parcourir jusqu’à 75 km en ville.