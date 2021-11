On ne compte plus les fois où l'on a critiqué les environnements multimédias et les instrumentations numériques conçus par les constructeurs. Trop lents, trop peu intuitifs, trop vite largués, ces systèmes d'exploitation sont développés par des marques qui n'ont pas été des spécialistes du numérique, et parfois, cela s'en ressent. C'est ce qui a poussé les géants de la Tech (Google, en particulier) à s'investir dans ce segment du numérique embarqué en automobile.

Aujourd'hui, c'est un nom un peu plus inattendu que l'on retrouve. TomTom annonce en effet son premier Digital Cockpit à destination des constructeurs désireux de ne pas investir dans ces technologies.

TomTom lance son propre OS automobile : IndiGO

"Nous avons appris au fil des ans que le développement logiciel peut être quelque chose de lent et coûteux pour les constructeurs. TomTom Indigo est la réponse parfaite aux besoins de nos clients". En effet, les groupes automobiles sont déjà pour certains des clients de longue date de TomTom pour la navigation.

TomTom IndiGO se compose d'une instrumentation numérique intégrant la navigation, et d'un écran tactile central rassemblant l'ensemble des outils de confort et de multimédia. Avan tout pensé pour les véhicules électriques, IndiGO est conçu de manière à laisser une liberté totale aux constructeurs pour développer des applications embarquées. Il faut dire que TomTom est parti d'Android Automotive : si vous voyez des ressemblances avec les environnements multimédias des dernières Renault Mégane E-Tech et Volvo Recharge, c'est donc tout à fait normal (ces dernières font confiance à Android Automotive).