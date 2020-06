TomTom s'associe à Delphi : comment la cartographie veut vous faire économiser du carburant

La cartographie n'est plus la banale carte sur écran proposée (nativement, ou par la vente d'équipements secondaires) dans nos automobiles. Les spécialistes tels que Here et TomTom fournissent désormais des services très avancés non seulement aux particuliers, mais aussi aux gestionnaires de flottes d'entreprises, aux collectivités ou encore aux constructeurs. Et justement, c'est TomTom qui annonce, aujourd'hui, une nouvelle collaboration démontrant le champ d'action toujours plus étendu des possibilités offertes par la cartographie intelligente.

Le géant de la cartographie s'est associé avec Delphi Technologies, connu notamment pour ses pièces moteur (injection). Le but est simple : associer les forces des deux monde pour optimiser la conduite et le comportement moteur en fonction du terrain.

Concrètement, un véhicule doté de la technologie "PoC" (Proof of Concept), développé par Delphi, a reçu la cartographie spéciale "ADAS" (aides à la conduite) de TomTom. L'auto est ainsi capable d'anticiper les dénivelés, les virages serrés, les changements de limitation de vitesse, la signalisation et tout ce qui fait qu'un moteur doit monter dans les tours, changer de régime, et donc consommer du carburant.

"Le logiciel ‘Intelligent Driving’ de Delphi Technologies utilise ces données pour anticiper la route à venir, et optimise ainsi le système de propulsion de la voiture en adaptant la vitesse et la puissance délivrée pour réduire la consommation d'énergie", précise TomTom qui explique avoir mis des conducteurs qui "choisissaient eux-mêmes" les itinéraires.

Mais alors, quel est le résultat ? TomTom parle d'une réduction "de plus de 10 % la consommation de carburant sur des véhicules particuliers". Malheureusement, l'étude ne précise pas l'échantillon d'essai (nombre de conducteurs, véhicules à l'essai, kilomètres effectués). Il n'empêche, avec l'avènement des aides à la conduite (donc certaines déjà obligatoires), la mutualisation des efforts entre les différents domaines (navigation, gestion moteur, assistance de conduite et intelligence artificielle, connectivité) permet d'obtenir ces fameux gains marginaux qui, ajoutés, permettent de gagner de précieux décilitres de carburant.