Top 10 des nouveaux pénibles sur la route

10- Celui qui n'a pas de badge télépéage mais va se bloquer dans la voie télépéage.

9- Celui qui vient te déranger parce qu'il pense que tu es son covoitureur.

"C'est toi Jean-Paul.

- Non.

- Ah ok. Nan parce que je cherche Jean-Paul pour le covoiturage."

8- Celui qui sur un parking quasiment désert va venir se coller à ta voiture neuve.

Sûrement un sadique qui veut te voir stresser à la sortie du magasin.

7- Celui qui à vélo va rouler sur la ligne gauche qui délimite la piste cyclable.

6- Celui qui n'a pas de régulateur de vitesse sur autoroute.

Toi tu en as un, tu le doubles, il te redouble, tu le doubles encore, sans avoir changé de vitesse… Sans oublier celui qui, terrifié par sa tentative, va ralentir au fur et à mesure de son dépassement pour le finir à 110.

5- Celui qui en camping-car va prendre quatre places de parking.

Oh et puis six avec la table de camping. Y'a encore assez de places libres non ?

4- Celui qui met du temps à réagir au feu vert, finir le SMS étant plus important

Le même va aussi mettre un moment avant de quitter la pompe à essence, car il faut rentrer le kilométrage dans l'application, pour savoir qu'il a consommé 0,1 l/100 de moins que sur le trajet aller.

3- Celui qui freine exagérément dès qu'il voit le panneau annonçant un radar.

On sait jamais, si le radar est mal réglé.

2- Celui qui fait profiter à toute la rue de sa conversation téléphone Bluetooth.

"Ouais tu m'entends la ? Nan parce que je suis en voiture."

Il remplace celui qui écoutait la techno à fond.

1- Celui qui roulait déjà à 80 km/h lorsque c'était limité à 90, et qui maintenant roule à 70 km/h.

Et évidemment, il roule à 70 km/h sur la départementale et à 70 aussi dans les villages qu'il traverse.