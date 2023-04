Top 25 des voitures livrées aux flottes au 1er trimestre 

Le millésime 2023 est désormais bien entamé. L'occasion de regarder dans le rétro les voitures neuves qui ont été les plus immatriculées dans les flottes au cours du premier trimestre. De manière générale, on constate, sur la base des données recueillies par le Cabinet AAA Data, que la diversité des modèles se confirme au sein du Top 25. Comme l'an passé, il y a désormais presque autant de voitures étrangères que françaises. Par ailleurs, bien qu'elles trustent toujours la tête du classement, on note que les écuries tricolores ont été cette fois à un cheveu de céder la 10e place.

Renault Clio reprend le Lead

Intéressons-nous justement à ce Top 10 pour commencer. Sur la période du 1er janvier au 31 mars, soit sur un intervalle de 65 jours ouvrés, c'est la Renault Clio qui a dominé les débats. Le best-seller au losange semble ainsi avoir repris tout son souffle avec 7956 nouvelles unités mises à la route. La Clio a devancé d'une très courte tête sa rivale Peugeot 208, autre citadine ultra appréciée des professionnels. Cette dernière, 2e donc, a été immatriculée à 7862 exemplaires.

La 208 a devancé trois autres modèles badgés Stellantis, avec dans l'ordre la compacte Peugeot 308 (3e avec 7120 unités), l'infatigable citadine Citroën C3, puis le SUV Peugeot 3008. Derrière, Renault est parvenu à reprendre la 6e position avec sa Mégane, toujours en forme avec l'appui de sa récente variante E-Tech zéro émission. Le constructeur s'est également illustré avec ses SUV Captur et Arkana aux 8e et 10e rangs tandis que Peugeot a brillé aux 7e et 9e rangs avec ses 2008 et 5008.

La percée du Tesla Y

En 11e position du palmarès trimestriel des voitures neuves, on a assisté à une vraie surprise. Il a en effet manqué moins de 200 exemplaires au Tesla Y (2574 unités livrées) pour atteindre le Top 10. Le SUV électrique américain, qui a d'ailleurs simultanément percé depuis janvier sur le marché automobile global, pourrait bien continuer son ascencion sur le canal des flottes dans les mois à venir. Lui qui était 25e du classement il y a un an fait en tout cas partie des outsiders à suivre avec intérêt.

Derrière lui, on retient d'autres performances notables. Celle du Hyundai Tucson par exemple, qui lui est un outsider désormais confirmé depuis plusieurs saisons. Une fois de plus, il a séduit une partie des flottes, s'octroyant une honorable 13e place avec 1928 nouvelles immatriculations au compteur. Dans son dos, s'est avancé le jeune Renault Austral (entrée remarquée à la 14e place) ainsi que plusieurs prétendants internationaux dont la compacte BMW Série 1 (15e), son homologue Volkswagen Golf, mais également le crossover Kia Sportage (18e) ou l'éternelle Fiat 500 (20e).

Dans le reste du Top 25, on relève encore plusieurs choses positives. On remarque notamment la bonne tenue de la Toyota Corolla (21e) et de la DS7 (25e), mais aussi la belle entrée en matière du Nissan Qashqai 3 qui s'est hissé directement à la 22e place avec un volume de 1308 unités.

Top 25 des VP neufs immatriculées dans les flottes au 1er trimestre 2023 (Source AAA Data)