Total dit que le prix du carburant va finir par baisser

Les profits records de TotalEnergies publiés il y a quelques heures font évidemment beaucoup parler. Le groupe français déclare en effet un bénéfice de 19,5 milliards d’euros sur l’année 2022, réalisé d’après son patron Patrick Pouyanné en grande partie « grâce à la hausse du prix des énergies », malgré l’arrêt progressif des activités en Russie qui a entraîné une perte comptable de près de 15 milliards d’euros. Alors que TotalEnergies n’a payé que 200 millions d’euros d’impôts en France en 2022 mais 33 milliards dans le reste du monde, le patron du groupe rappelle que ces impôts sont essentiellement liés à l’activité de production de gaz et de pétrole, mais aussi que TotalEnergies a payé 2 milliards d’euros en taxes cotisations sociales en France en 2022. Ou encore, que sa remise sur le prix du carburant consenti l’année dernière dans le pays aurait « coûté 550 millions d’euros au groupe ».

Interviewé par les journalistes du Parisien, Patrick Pouyanné ressort aujourd’hui l’argument de cette remise, utilisée par le groupe comme un moyen pour inciter le gouvernement français à ne pas chercher de taxation supplémentaire sur ses bénéfices. Il explique en effet que TotalEnergies pourrait remettre une remise sur ses carburants distribués en France « si le prix du litre dépasse les deux euros ».

Patrick Pouyanné dit que le prix du carburant va forcément baisser

S’il estime que le prix du carburant pourrait augment dans les semaines à venir à cause de la répercussion des nouvelles mesures d’embargo contre la Russie (auquel cas il mettrait donc en place une nouvelle remise), Patrick Pouyanné se dit convaincu que le prix du pétrole (et donc des carburants) finira par baisser en raison de la « pression de la mobilité électrique et de la transition énergétique », impliquant une baisse de la consommation de pétrole. Mais ça, c’est sans doute plutôt pour le moyen ou le long terme…