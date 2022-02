Total : où et comment profiter de la remise sur le plein de carburant ?

Face à l'envolée des prix des carburants, TotalEnergies a décidé de faire un geste. L'entreprise parle d'une "action de solidarité envers les populations des zones rurales".

Quelle est la remise ?

Total annonce une "remise exceptionnelle" de 10 centimes par litre. Sur un plein de 20 litres, la remise est donc de 2 €.

Bon point, cela s'applique dès le premier litre acheté et sans montant maximum. Le prix affiché tient compte de la remise de 10 centimes.

Sur quels carburants ?

La remise de 10 centimes est appliquée sur les Diesel B7 et B10, les sans-plomb 95 et 95 E10, les carburants Excellium SP 95 E10, SP 98 et Diesel B7.

Ce n'est pas valable sur l'E85, le GPL, le GNC, le GNL, le GNR.

Où est-ce valable ?

C'est en zone rurale. L'offre s'applique ainsi dans les Total situés dans les petites villes (jusqu'à 6 000 habitants) et sur les axes qui y mènent. Cela représente un peu plus de 1 100 stations TotalEnergies, TotalEnergies Contact, Total et Total Contact.

Les Total sur l'autoroute et surtout les Total Access, où les prix sont déjà plus bas, ne sont pas concernés.

> La liste des stations concernées

Quelles dates ?

L'offre commence le 14 février et dure jusqu'au 15 mai.