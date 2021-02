Total ouvre une grande station distribuant du GNV

Le gaz naturel est un carburant qui présente de nombreux avantages : des rejets polluants bien moins importants qu'avec du sans-plomb, et une adaptation finalement très faible au niveau mécanique, et au niveau du réseau de distribution, contrairement à l'hydrogène. Le problème en France est de trouver des stations-service qui distribuent du GNV.

Actuellement, on compte un peu plus de 130 stations-service proposant le gaz naturel en France, éparpillées sur l'Hexagone. Total, qui prévoit d'accroître son activité dans le domaine, vient d'inaugurer sa plus grande station du côté de Gennevilliers en région parisienne. Total prévoit 110 stations en France d'ici 2025.

Cette station dispose de 4 points distribuant du gaz naturel et du bio-GNV (gaz naturel fabriqué à partir de biomasse) pour les poids lourds, les utilitaires mais aussi les véhicules particuliers. C'est à signaler, puisque toutes les stations ayant du GNV ne sont pas forcément ouvertes pour les particuliers.

Il n'empêche que l'offre de véhicules à moteur GNV est faible en France. Récemment, seul Seat s'est illustré avec un 1.5 TGI sur la nouvelle Leon.