TotalEnergies gagne le contrat de bornes de recharge à Amsterdam

Je penses qu'il faut voir cela différemment.

Il y a....de mon point de vue....3 types de recharge.

A domicile. Généralement de nuit et donc qu'importe d'avoir du rapide. Au contraire la charge lente favorisera la durée de vie de la batterie.

En ville.

Cela concerne à la fois les personnes qui seront simplement garée dans la rue et qui recharge parce que tout simplement elle n'ont pas de garage pour le faire à domicile mais aussi des personnes qui seront garées là parce que travaillant dans le coin ou étant allé faire XX ou YY chose dans le secteur.

Dans ce cas ce serait bien d'avoir des bornes qui puissent assurer de la charge lente (je me gare en bas de mon immeuble j'ai la nuit pour recharger) ou de moyenne puissance (j'ai rendez-vous chez le coiffeur, j'en ai pour 30mns pour récupérer un peu de jus).

Pareillement sur les emplacements de parking de magasins une moyenne puissance suffit (charge à 50kw pendant qu'on fait les courses...)

Puis il y a les stations services, qui effectivement pourront être au fur et à mesure transformé si tant est qu'on puisse légalement faire cohabiter des cuves remplies de carburants et un réseaux électrique de forte puissance.

Dans ce cas les voitures n'ont pas vocation à stationner 1h ou même 1/2h.

Il faut assurer une grosse recharge en un minimum de temps. 250 - 350 voir 500kw pour les bornes de recharge et un temps réduit de rotation sur les emplacements de recharge.

Soit on considère que le VE est limité à 20 - 25% du marché (ce qui est pour moi totalement irréaliste), soit on considère que le thermique dans 20 ans ce sera fini et que dans ce laps de temps on va aller sur du 100% électrique.

Pas forcément du VE à batterie comme aujourd'hui. Mais du 100% VE quand même.

Ce qui pour moi me semble évident.

Dans ce cas il suffit de regarder ce qui se passe lors de certaines grandes migrations estivales.

Si chaque voiture en ayant besoin met 30mns pour se charger ça va être le bordel.

Certaines pourront en 125kw (arrêt pipi/café/sandwich) et chargeront sur le parking, d'autre vont faire une halte, charger et repartir...faut que ce soit fait en 5-10mns. Imposant de facto du 300 - 350kw et au delà.