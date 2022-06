TotalEnergies présente ses nouvelles cartes dédiées aux pros

Fournisseur historique de carburant, TotalEnergies ne compte pas laisser passer le train de la transition écologique. La compagnie française a d’ailleurs accéléré ces derniers mois en déployant des infrastructures de recharge électrique accessibles aux particuliers comme aux professionnels. D’ici fin 2023, l’objectif est d’équiper 300 stations-service TotalEnergies en bornes de recharge haute puissance (jusqu’à 175kW), 200 sur le réseau routier et autoroutier, et 100 hubs électriques à des emplacements stratégiques dans et autour de grandes zones urbaines en France, soit une station tous les 150km. L’ambition est de proposer 4 000 points de recharge dans les grandes agglomérations françaises d’ici un an.

Pour accompagner les professionnels, incités par le gouvernement à rouler plus propre, TotalEnergies adapte son offre en proposant une solution clé en main. La carte Fleet donne désormais accès à plus de 56 000 points de recharge électrique (à fin mai 2022), à 3 500 stations-service TotalEnergies pour faire le plein de carburant et 27 stations-service GNV (Gaz Naturel pour Véhicule). Les services comme le parking, les péages, le lavage et la boutique sont reconduits sans oublier l’option Eurotrafic qui permet d’accéder au réseau TotalEnergies au niveau européen.

La compagnie a également mis en place une carte de paiement, sur le réseau MasterCard, dédiée aux déplacements professionnels. Accompagnée d’une application elle permet de payer en France et à l’international les voyages, les restaurants, l’hôtel, le taxi, les transports publics, la maintenance et la location de véhicules.