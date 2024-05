Tour du monde des salons - Les chinoiseries du salon de Pékin 2024

Le Mondial de l’automobile de Paris peine à remplir un hall avec toutes ses marques. Mais il aurait sans doute fallu bien plus que tout l’espace de Portes de Versailles pour accueillir toutes les nouveautés des marques chinoises qu’elles exposent chez elles au principal salon chinois de l’année. Il y en avait encore pour tous les genres et tous les goûts avec des modèles grand public, quelques engins extravagants et même des autos d’exception. Voilà un petit tour non exhaustif des nouveautés présentes au salon de Pékin 2024, avec aussi quelques véhicules déjà connus là-bas depuis quelques mois.

BYD Seal DM-I, une hybride intéressante ?

Pour l’instant, Byd ne commercialise chez nous que des modèles 100% électriques. Mais alors que le constructeur prévoit de vendre également des modèles hybrides rechargeables en Europe, les modèles comme la Seal DM-I ou le Seal U DM-I possèdent sans doute un potentiel intéressant à condition d’arriver avec un prix très serré.

BYD Song L, ça pourrait marcher

A mi-chemin entre la berline et le SUV, ce crossover électrique pourrait bien arriver chez nous dans un second temps. Il ne coûte que l’équivalent de 25 000€ en Chine mais il sera inévitablement plus cher chez nous en cas d’importation.

Fang Cheng Bao Super 9

Marque haut de gamme de BYD, Fang Cheng Bao dévoile à Pékin un concept de supercar façon speedster inspiré des Ferrari Monza, McLaren Elva et autres Mercedes-McLaren Stirling Moss. On ne connaît pas sa fiche technique mais elle possède évidemment un groupe motopropulseur électrique très puissant.

Dongfeng E-Truck, le Tesla Cybertruck chinois

Déjà exposé sur d’autres salons chinois l’année dernière sous une forme très proche, le E-Truck électrique de Dong Feng fait un peu comme le Tesla Cybertruck et affiche une face avant très déroutante. Il n’est pas encore commercialisé.

Dongfeng M-Hero 917, le Hummer chinois

Ce gros 4x4 électrique de cinq mètres de long pèse quasiment quatre tonnes dans sa version haut de gamme. Pas étonnant puisqu’il s’inspire un peu du Hummer américain, récemment passé à une version 100% électrique qui peut dépasser les quatre tonnes sur la balance.

Dongfeng Voyah Free, un gros SUV hybride

Modèle de la marque du groupe Dongfeng, le Voyah Free vient de subir un restylage. Ce gros SUV de 4,9 mètres de long possède un groupe motopropulseur hybride rechargeable de 490 chevaux capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes.

GAC Empow R, un cabriolet burlesque

Ce cabriolet ressemblant à un véhicule tuné sans licence du jeu vidéo Gran Theft Auto possède un petit quatre cylindres de 2,0 litres sous le capot combiné à une boîte automatique. Il n’a évidemment aucune chance d’arriver chez nous un jour.

Venucia VX6, un SUV chino-japonais

Venucia est une marque fondée par Dongfeng et Nissan spécifiquement pour le marché chinois. Le VX6 prend la forme d’un SUV électrique qui ressemble presque à un monospace. Aucune chance de le voir en France un jour.

Lorinser GS600, une mocheté allemande

Le préparateur allemand Lorinser essaie visiblement de plaire aux riches clients chinois avec des autos à la présentation ridicule comme le GS600, un Mercedes GLS à la face avant hideuse.

Lamborghini Urus SE, il risque de plaire aux Chinois

Avec ses 800 chevaux et son design légèrement revu, le nouveau Lamborghini Urus SE compte évidemment beaucoup sur le marché automobile chinois.