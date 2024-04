Lamborghini Urus SE (2024) : 800 chevaux hybrides

Quelques mois après la supercar Revuelto, le Lamborghini Urus se convertit à la technologie hybride rechargeable. Le gros SUV ultra-sportif italien emprunte pour cela une partie de la technologie de son cousin de chez Porsche, le Cayenne Turbo E-Hybrid. Outre un embrayage multidisque distribuant le couple entre les deux trains, il embarque des batteries d’une capacité de 25,9 kWh.

De quoi porter la masse à 2 540 kg sur la balance, mais aussi garantir une autonomie électrique de 60 km ce qui permettra théoriquement d’échapper totalement aux 60 000€ de malus écologique en France. Sous le capot, le V8 bi-turbo de 4,0 litres développe 620 chevaux et se combine à un moteur électrique de 192 chevaux pour arriver une puissance totale combinée de 800 chevaux tout rond.

Côté performances, l’engin abat le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, le 0 à 200 km/h en 11,2 secondes et peut toucher 312 km/h en vitesse de pointe (un chiffre record pour un SUV). Sur circuit, il serait « aussi rapide que l’Urus Performante à pneus égaux » d’après le directeur technique de Lamborghini Rouven Mohr. Et ce malgré les 300 kg de plus par rapport à cette variante 100% thermique.

Quelques modifications esthétiques

L’Urus SE présente aussi un style extérieur légèrement modifié par rapport aux Urus S et Performante au niveau de la face avant et de la poupe, inaugurant une nouvelle partie noire en faux maillage. L’auto gagne aussi un écran tactile central de 12,3 pouces sur sa planche de bord, avec quelques modifications de détail comme au niveau des buses d’aération.

On ne connaît pas son prix mais il coûtera très probablement plus de 200 000€ chez nous. Et il permettra sans doute à Lamborghini d’élargir sa clientèle en France grâce à cette capacité à zapper le malus écologique !