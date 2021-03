Toyota Land Cruiser : le roi du fort kilométrage aux USA en 2020

Chaque année, le site d'annonces automobiles Iseecars aux Etats-Unis fait une énorme compilation des données de l'année passée. Et le résultat 2020 est presque exactement similaire à celui de 2019 : 16,3 % des Toyota Land Cruiser en circulation outre-Atlantique ont plus de 200 000 miles au compteur, soit plus de 320 000 km. C'est le pourcentage le plus élevé, devant un autre Toyota, le Sequoia (11,2 %) et le Chevrolet Suburban (5,1 %).

Le Land Cruiser est loin devant les autres, et c'est un signe de fiabilité : si une bonne partie des exemplaires du modèle roulants ont un fort kilométrage, il s'agit d'une preuve parmi d'autres d'une bonne durabilité.

Toyota occupe par ailleurs une bonne partie du Top 16 avec la présence de 8 modèles, dont certains hybrides. D'ailleurs, dans le classement par marques, c'est Toyota qui domine le classement devant Honda. Les deux marques affichent respectivement 2 % et 1,6 % de taux de véhicules à plus de 320 000 km sur la route. Pour Toyota, c'est le double de la moyenne nationale aux Etats-Unis !

ISeeCars se base sur l'analyse de 11,8 millions de véhicules d'occasion vendus en 2020. Sont exclus les véhicules qui ne sont plus produits depuis 2020, les véhicules lourds et les modèles faiblement vendus.