Toyota prépare-t-il une Supra de plus de 500 ch ?

BMW va-t-il garder l'exclusivité de son tout nouveau cylindres en ligne dédié aux modèles M ? La question est à poser puisque les Japonais de Best Car Web annoncent que Toyota prévoit de produire une Supra GRMN spéciale avec le moteur des toutes récentes BMW M3, M4, X3 M et X4 M. Il s'agit du S58, le dernier né de Motorsport, avec 510 ch à la clé en version Competition.

Si BMW ne prévoit pas d'utiliser ce moteur dans une nouvelle Z4 M (un modèle abandonné depuis déjà de nombreuses années), Toyota aurait donc droit à ce six cylindres sur la Supra, associé à une boîte automatique. La combinaison paraît étonnante, ce qui laisse planer le doute sur cette rumeur, mais il faut aussi signaler que tous les ingrédients sont réunis pour faire une Supra GRMN : l'auto est déjà taillée pour recevoir le six cylindres allemand, et c'est un coupé, à l'inverse de la Z4. Il ne manquerait finalement que l'accord de BMW pour le prêt du moteur.

Nos confrères japonais parlent d'une commercialisation d'ici 2023 avec seulement 200 unités au programme. Autant dire que si cette Supra voit le jour, il devrait y avoir bousculade au portillon pour l'acquérir, et une bonne dose de spéculation et d'envolée des prix par la suite en seconde main.