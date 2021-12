Toyota prépare une GR Corolla

Toyota a fait un retour en force sur le marché des sportives avec le label Gazoo Racing, dont l'offre ne cesse de s'étoffer. Après la renaissance de la Supra et le lancement de la GR Yaris, la marque s'apprête à mettre en vente la GR86, remplaçante de la GT 86. Et le quatrième membre de cette nouvelle famille est dans les tuyaux : la GR Corolla.

La filiale américaine tease le modèle depuis quelques semaines. Elle vient de montrer à nouveau (de manière furtive) un prototype, sur lequel est apposé un camouflage avec l'inscription GR Four. C'est le nom de la transmission intégrale qui équipe la GR Yaris. Celle-ci devrait donc se retrouver sur la compacte.

La Corolla pourrait aussi reprendre le bloc de la citadine, dotée d'un surprenant trois cylindres de 261 ch ! La puissance devrait être revue à la hausse, afin de se rapprocher de la barre des 300 ch, la moyenne dans la catégorie des compactes musclées.

Pas question en revanche d'une carrosserie spécifique, comme c'est le cas avec la Yaris (qui est une 3 portes en version GR). Le prototype est doté de cinq portes et le look semble d'ailleurs assez proche du modèle de départ.

Il y a toutefois une grosse inconnue, et pas des moindres : cette Corolla sera-t-elle vendue chez nous ? La branche européenne n'a pas relayé les teasers. La réglementation CO2 est plus sévère en Europe, mais grâce à ses hybrides (et bientôt ses électriques), Toyota reste bien dans les clous des quotas imposés. Le problème peut davantage venir du malus chez nous !

En photo d'illustration : une Corolla de compétition au Japon